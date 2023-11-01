Общество 01.11.2023 10:32
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01.11.2023 10:32
Трое пострадавших в страшном ДТП во Фроловском районе Волгоградской области госпитализированы в Михайловскую ЦРБ. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения, 23-летний и 29-летний мужчины находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Еще один 34-летний мужчина госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ, его состояние – средней тяжести.
Напомним, ДТП случилось сегодня, 1 ноября, во Фроловском районе Волгоградской области – на московской трассе столкнулись Mitsubishiи ГАЗель, которая перевозила стройматериалы. Удар был такой силы, что смялась половина легковушки.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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