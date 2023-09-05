Волгоградцев встревожило таинственное исчезновение Железного Феликса

Жители Тракторозаводского района Волгограда сообщили в редакцию V102.RU об исчезновении памятника Феликсу Дзержинскому. Горожане прислали журналистам фотографии, наглядно подтверждающие пропажу объекта культурного наследия федерального значения.

— Ехали домой после работы и увидели, что на площади Дзержинского отсутствует памятник основателю ВЧК-ОГПУ. Все огородили металлическим забором, а тяжелая техника разрушила постамент до основания. Памятника не оказалось. Рабочие не смогли сказать, куда и когда забрали скульптуру, — рассказали обеспокоенные волгоградцы.

Согласно данным сайта госзакупок, на объекте ведется реконструкция силами ООО «Ренессанс». Контракт заключен 7 августа 2023 года. Подрядчик обязан выполнить работы в срок до 1 ноября этого года.





За 14 090 088,31 рубля компания должна демонтировать саму скульптуру, разобрать постамент и фундамент. Затем бронзовый памятник очистят от грязи, приведут в достойный вид и вернут обратно, поставив на новое основание. К слову, фирма «Ренессанс» отреставрировала разрушавшийся на площади Дзержинского памятник «Танк Т-34».

Напомним, ранее на состояние памятника Дзержинскому обратили внимание местные жители. Волгоградцев возмутила падающая на землю плитка, трещины и трава, пробивающая себе путь сквозь деформированный постамент. Примечательно, что памятник смог пережить Сталинградскую битву.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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