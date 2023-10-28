Пассажиру летевшего в Азербайджан самолета потребовалась помощь врачей в Волгограде

Сегодня, 28 октября, в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку Boeing-738, который следовал из Москвы в Азербайджан, передает V102.RU. Как сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», на борту 29-лений пассажир потерял сознание.

- Еще до приземления борта в аэропорт срочно прибыла анестезиолого-реанимационная бригада N 70 подстанции N 7 СМП во главе с доктором Беленьковой Валерией Эдуардовной. В салоне самолета мужчине была оказана медицинская помощь. Далее больного госпитализировали в больницу N 25 Волгограда, - сообщили медики.

Пациент после обследования направлен на амбулаторное лечение.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва - Гянджа. Вынужденная посадка в аэропорту Волгограда была совершена в 14:00 из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. Его сняли с рейса и передали бригаде врачей. В 15:37 самолет вылетел из Волгограда далее по маршруту.

Фото: ГБУЗ «КССМП»