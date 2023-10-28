Общество

«Не понимаем, что происходит»: в Волгограде жильцы 16-этажки остались без света и воды

Общество 28.10.2023 18:07
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28.10.2023 18:07


Жильцы 16-этажного дома №50 по улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде в выходной день остались без света и воды по неведомым им причинам, передает V102.RU.

- Вообще не понимаем, что происходит. Дозвониться ни до кого не возможно. У нас нет электричества, нет никакой воды. В доме много детей, пенсионеров. Это не выходной, а сплошной кошмар какой-то, - возмущаются жильцы дома.

В «Концессии водоснабжения» информагентству пояснили, в котельной вагонного депо по ул. Буханцева, 21, от которой подается теплоноситель в ряд домов Ворошиловского района, проводятся работы силами работников РЖД.

В этой связи прекращена подача электроэнергии и временно приостановлена работа насосного оборудования до завершения работ.

В АО «ВМЭС» в свою очередь сообщили, что по данному адресу проводятся восстановительные работы.

- Сторонняя организация при проведении земляных работ повредила кабельную линию. На месте уже ведутся восстановительные работы, - пояснили в компании.

Точное время окончания работ пока не называется.

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