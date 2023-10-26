В Волгограде обсудили, как развивать экотуризм без ущерба природе





Перспективы развития экологического туризма в Волгоградской области 26 октября обсудили участники совместного заседания Экологического совета при Волгоградской областной думе и общественного совета партпроекта «Чистая страна». Представители Экосовета, общественники, представители надзорных органов акцентировали внимание на нескольких направлениях. Одно из них – организация щадящего природу туристического отдыха.

В 2023 году Волгоградская область вошла в топ-10 самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах, а также в тройку самых популярных направлений для отдыха на Волге. Для этого, как прозвучало в ходе заседания, в регионе сегодня делают многое. Это, в первую очередь, развитие событийного и патриотического туризма, а также культурно-познавательного, медицинского, гастрономического и экологического направлений.

Глава регионального комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова напомнила, что наиболее привлекательными для туристов остаются семь природных парков на территории Волгоградской области. В настоящее время гостям региона и жителям парки предлагают 50 маршрутов – экологические тропы, байдарочные сплавы, конный туризм и др.

При этом в Волгоградской области продолжается работа по развитию туристической инфраструктуры. Так, в соответствии с поручениями губернатор Андрея Бочаров впервые в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по результатам конкурсных отборов выделены субсидии на общую сумму порядка 134 млн рублей на выполнение 54 проектов, 17 из которых реализуются на территориях особо охраняемых природных зон. Средства предусмотрены на приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей и т.д.

Активными участниками состоявшегося сегодня заседания стали руководители туристических баз из Среднеахтубинского района. Соблюдение турбазами природоохранного законодательства стало одной из ключевых тем встречи. Экологический совет интересовали вопросы, связанные с организацией на этих объектах водоснабжения и водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов и ТКО, наличие лицензий на право пользования недрами, других разрешительных документов. Как заверили представители надзорных органов, закон четко регламентирует природоохранную деятельность расположенных в Волго-Ахтубинской пойме мест отдыха.

Не осталась без внимания и тема стихийного туризма. В связи с тем, что «дикие туристы» зачастую оставляют после себя мусор и вредят растительности, собравшиеся пришли к выводу о необходимости увеличения количества «зеленых стоянок». В 2023 году на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» таковых в дополнение к уже существующим было создано семь.





Председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева подчеркнула, что развитие экотуризма – задача, поставленная не только на региональном, но и федеральном уровнях.

– Сейчас в Государственной думе идет работа над соответствующим законопроектом. Хотелось бы подчеркнуть, что экотуризм – это особый вид туризма, который направлен, в первую очередь, на бережное отношение к окружающей среде и сохранение природных ландшафтов, – подчеркнула Ирина Соловьева по итогам заседания. – Природа – это сила и могущество России, это огромный капитал, который необходимо сохранить для будущих поколений. Сегодня в ходе заседания мы уделили большое внимание природному парку «Волго-Ахтубинская пойма», являющемуся биосферным резерватом ЮНЕСКО. Это поистине наше достояние и нужно принимать все меры к тому, чтобы его сохранить. Поэтому нам не безразлично как на турбазах, базах отдыха, которых здесь порядка 40, организовано водопотребление, водоотведение, вывоз мусора, есть ли у них договоры водопользования, другие разрешительные документы.

Чтобы заполнить возможные пробелы в знании законодательства и сработать на предупреждение возможных нарушений, планируется встреча со всеми предпринимателями, занятыми в сфере экотуризма.

– Встреча пройдет на отдельной площадке, куда будут приглашены надзорные и природоохранные органы, – анонсировала Ирина Соловьева. – Необходимо наладить конструктивный диалог, обсудить актуальные вопросы, провести разъяснительную работу. Очень важно, чтобы руководители турбаз проводили хозяйственную деятельность с учетом требований действующего законодательства.

Предложение Экосовета получило положительный отклик у представителей турбизнеса. Планируется, что тематическая площадка будет организована уже в ближайшее время.