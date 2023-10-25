Общество 25.10.2023 15:55
0
25.10.2023 15:55
Почти половина россиян (46%), желающих жить за городом, хотели бы построить свой загородный дом с нуля. Чаще всего это мужчины (61%) в возрасте от 36 до 45 лет, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) в ходе опроса респондентов, которые рассматривают приобретение или строительство загородной недвижимости.
47% считают, что постройка дома будет более бюджетным вариантом, чем покупка готового жилья. Чуть более трети респондентов (36%) прогнозируют, что процесс строительства займет примерно год. Каждый четвертый (26%) закладывает на это один-два года, а каждый пятый (21%) верит, что справится за 6 месяцев. Оставшиеся 17% не собираются торопиться и отводят на строительство загородного дома три года и более.
Самый популярный материал для загородного дома у россиян - дерево. Его предпочли бы 42% опрошенных. 40% выбирают кирпич, а 11% хотели бы построить загородный дом из пено- или газобетона.
Около половины россиян (48%) понимают, что содержать загородный дом дороже, чем квартиру. 28% считают, что в материальном плане нет разницы, где жить - по финансам это будет одинаково. А 24% предполагают, что жизнь в квартире обходится дороже, чем в доме.
— Помимо множества плюсов, проживание за городом имеет и некоторые минусы. К примеру, в малоэтажном частном секторе вероятность пожаров, краж и погодных катаклизмов с неприятными последствиями гораздо выше, чем в квартирах, где основным риском являются заливы. Статистика «Росгосстраха» показывает, что две трети обращений, связанных со страховыми случаями по полисам страхования жилья, приходится на владельцев загородных строений и лишь треть — на владельцев квартир. При этом выплаты по застрахованным частным домам, коттеджам и дачам из года в год достигают 75-80% общего объема возмещения собственникам недвижимости, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова — В этом году причиной 60% повреждений строений стали различные природные явления — сильный дождь, ветер, паводок. Из-за пожаров в «Росгосстрах» поступило 18% заявлений, 11% пришлось на риск «воздействие жидкости и аварии систем водоснабжения», 5% — на кражи. К сожалению, подобные непредвиденные обстоятельства не получается предотвратить, но можно избежать связанных с ними финансовых трат, если заблаговременно приобрести страховой полис. Сегодня выплаты по договорам страхования жилья в нашей компании обычно производятся в течение 5-7 дней. В 2023 году каждый рабочий день «Росгосстрах» возмещает. в среднем, 7,7 млн рублей по страховым случаям собственников недвижимости.
Репрезентативный опрос проведен в октябре 2023 года среди 1280 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туман27.10.2023 21:55
Общество 27.10.2023 21:55
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской области27.10.2023 19:54
Общество 27.10.2023 19:54
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краска27.10.2023 19:31
Общество 27.10.2023 19:31
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памяти27.10.2023 19:00
Общество 27.10.2023 19:00
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядок27.10.2023 18:20
Общество 27.10.2023 18:20
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером Волгоград27.10.2023 17:46
Общество 27.10.2023 17:46
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюре27.10.2023 17:16
Общество 27.10.2023 17:16
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район Волгограда27.10.2023 16:18
Общество 27.10.2023 16:18
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФО27.10.2023 16:15
Общество 27.10.2023 16:15
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман Сучков27.10.2023 16:06
Общество 27.10.2023 16:06
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричку27.10.2023 15:18
Общество 27.10.2023 15:18
«Эвакуировали раненых — был прилет»: под Волгоградом простятся с погибшим на Украине байкером-добровольцем27.10.2023 13:30
Общество 27.10.2023 13:30
«Все дело в соседях»: в квартиру онкобольной волгоградки пришло тепло27.10.2023 12:23
Общество 27.10.2023 12:23
Мэр волгоградского города коммунальных катастроф приказала готовить пустые баклажки27.10.2023 11:35
Общество 27.10.2023 11:35
Тепло – это роскошь? Онкобольная волгоградка замерзает в холодной квартире27.10.2023 09:02
Общество 27.10.2023 09:02