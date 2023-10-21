Здесь барды не поют: набережная имени Высоцкого в Волгограде стала небезопасной

Прокуратура Кировского района Волгограда потребовала привести в безопасное состояние набережную имени Высоцкого. Как передает V102.RU, Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск надзорного ведомства к МУП «Берегоукрепление» о возложении обязанности принять меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения.

Согласно судебному решению, МУП в течение 9 месяцев со дня вступления решения в силу должно провести комплекс ремонтно-восстановительных работ и береговое укрепление на указанной набережной на площади 169 003 кв.м.

В частности, необходимо восстановить разрушенные лестницы, площадки, железобетонные откосные плиты, шапочный брус, провести преддекларационное обследование, оформить декларацию безопасности гидротехнического сооружения и прочее.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что ранее железобетонное покрытие набережной имени Высоцкого, две погрузо-разгрузочные площадки, асфальтобетонную дорогу протяженностью 1,6 км и ливневую канализацию администрация Волгограда отсудила у бизнесмена Корецкого. Суд отказал Корецкому в требовании признать его законным приобретателем имущества, которое было возвращено администрации Волгограда. Несколько лет подряд, когда на набережной находились объекты бизнесмена, здесь проходил фестиваль бардовской песни памяти Высоцкого.

В перспективе по набережной Высоцкого планируют проложить рокадную дорогу и провести берегоукрепление, как в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»