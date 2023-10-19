Досрочные выборы пройдут 20-22 октября в Волгоградской области

В Волгоградской области с 20 по 22 октября текущего года пройдут досрочные выборы в Даниловском районе, передает V102.RU. Как сообщили в облизбиркоме, за пост главы Ореховского сельского поселения поборются кандидаты от двух политических партий.

Так, единороссы выдвинули на пост главы 57-летнюю Наталью Лукшину. Ее соперником является 37-летний представитель либерал-демократов Алексей Кононенко. Ранее выборы были назначены на единый день голосования, который был в сентябре, однако их пришлось перенести.

- В связи с аннулированием регистрации одного из двух кандидатов ТИК по Даниловскому району было принято решение об отложении голосования на указанных выборах для дополнительного выдвижения кандидатов, - пояснили в облизбиркоме.

Голосование избирателей пройдет в соответствии с порядком, определенным для выборов, в течение трех дней подряд.