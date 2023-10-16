Общество

Волгоградским грибникам рассказали, чем грозит сбор дубовиков

Общество 16.10.2023 19:42
0
16.10.2023 19:42


Волгоградские грибники всерьез обеспокоены, вступившими буквально на днях в силу штрафах за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Как сообщает V102.RU, любители «тихой охоты» опасаются, что теперь к ним могут применять ответственность, в том числе за сбор дубовика. 

— Мы в своих сообществах всерьез это обсуждаем. Раньше спокойно можно было отдохнуть на природе, собрать грибы, ни о чем не задумываясь. А теперь получается, что мы можем оказаться вне закона? — задаются вопросом волгоградцы. 

На запрос журналистов «Высоты 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области пояснили, какие именно грибы являются запретными с точки зрения сбора. 

— Грибы, которые занесены в Красную книгу Волгоградской области, в частности, Сморчок степной, Баттарpea веселковая, Тулостома Джиованелла, Мухомор Виттадини, Рубиноболет рубиновый, Трутовик лакированный, Гастроспориум простой, Звездовик сводчатый, Звездовик венчиковидный, Мириостома дырчатая, Гиропор каштановый, Феллориния геркулесовая, не представляют интереса для грибников, так как имеют непривлекательный вид и в большинстве своем являются несъедобными, — пояснили в облкомприроды. — Дубовики в это список не входят. 

Напомним, что в России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. В ст. 8.35 КоАП РФ внесены изменения, которые касаются не только краснокнижных животных и растений, но также и «других организмов» (речь идет о грибах, — Прим. ред.). Граждане и юрлица караются штрафами от 2500 тысяч до миллиона рублей с конфискацией орудий добычи и самих объектов растительного мира. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Врач-токсиколог рассказал волгоградцам, как избежать смерти после тихой охоты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.10.2023 21:08
Общество 16.10.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 21:01
Общество 16.10.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 18:18
Общество 16.10.2023 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 17:08
Общество 16.10.2023 17:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2023 15:17
Общество 16.10.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 14:52
Общество 16.10.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 14:28
Общество 16.10.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 13:53
Общество 16.10.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 12:43
Общество 16.10.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 10:53
Общество 16.10.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 10:22
Общество 16.10.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 10:13
Общество 16.10.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2023 08:05
Общество 16.10.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 18:38
Общество 15.10.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2023 18:17
Общество 15.10.2023 18:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Юлия Барановская приехала в Волгоград для вояжа по опасным заброшкамСмотреть фотографии
21:01
«Видели, но никто не подошел»: пропавшего в Волгограде пенсионера нашли мертвым в промзонеСмотреть фотографии
20:29
Волгоградский «Ротор» пожаловался в РФС на судейство в двух матчахСмотреть фотографии
19:42
Волгоградским грибникам рассказали, чем грозит сбор дубовиковСмотреть фотографии
18:40
Житель Волжского пивной бутылкой остановил автобусСмотреть фотографии
18:25
Разделавший соседа на мясо волгоградец попросил о снисхождении в судеСмотреть фотографии
18:18
В Волгограде не нашлось желающих на затянувшийся ремонт братской могилыСмотреть фотографии
17:27
«Руки им поотрывать»: в Волжском «недоохотники» за металлом обрубили лапы двум сусликамСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде прошел фестиваль в поддержку бездомных животныхСмотреть фотографии
17:01
Рецидивистов-неудачников из Астрахани задержали на улице ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Три поражения и одна победа: волгоградские волейболистки провели тур в Высшей лигеСмотреть фотографии
15:54
В Саратовской области изучают обломки рухнувшего беспилотникаСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский офицер награжден медалью Суворова за мужество в боюСмотреть фотографии
14:52
Волгоград продует сногсшибательным ледяным ветромСмотреть фотографии
14:28
Чиновники Волгограда уже определились с местом для новогодней елкиСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде за перевозку пассажиров на 6 автобусах заплатят 11,8 млрд рублейСмотреть фотографии
13:04
Житель Михайловки пытался заживо сжечь в квартире нового знакомогоСмотреть фотографии
12:43
Перебравшему с алкоголем волгоградцу могут запретить ходить на футболСмотреть фотографии
11:47
Двое волгоградцев в один день погибли под колесами грузовиковСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские ватерполисты обыграли дважды московский клубСмотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области 16 октября начались проблемы с телесигналомСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1,5-годовалый малыш выпал с пятого этажаСмотреть фотографии
10:22
Радиотерапевтический корпус для онкобольных готов к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Убежавшая из дома босиком волгоградка попала на камерыСмотреть фотографии
09:15
«Надеемся, на темпах не отразится»: в Котовском районе при ремонте водовода пробили нефтяную трубуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградская область заняла 72-ое место в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
21:40
Облкомприроды разрешили убить 10 бобров в охотзаказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:51
Смяло, как банку: семь человек пострадали в крупной аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1Смотреть фотографии
19:10
Колонна байкеров встала на съезде у «танцующего» моста в Волгограде после ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
 