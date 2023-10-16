Волгоградским грибникам рассказали, чем грозит сбор дубовиков

Волгоградские грибники всерьез обеспокоены, вступившими буквально на днях в силу штрафах за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Как сообщает V102.RU, любители «тихой охоты» опасаются, что теперь к ним могут применять ответственность, в том числе за сбор дубовика.

— Мы в своих сообществах всерьез это обсуждаем. Раньше спокойно можно было отдохнуть на природе, собрать грибы, ни о чем не задумываясь. А теперь получается, что мы можем оказаться вне закона? — задаются вопросом волгоградцы.

На запрос журналистов «Высоты 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области пояснили, какие именно грибы являются запретными с точки зрения сбора.

— Грибы, которые занесены в Красную книгу Волгоградской области, в частности, Сморчок степной, Баттарpea веселковая, Тулостома Джиованелла, Мухомор Виттадини, Рубиноболет рубиновый, Трутовик лакированный, Гастроспориум простой, Звездовик сводчатый, Звездовик венчиковидный, Мириостома дырчатая, Гиропор каштановый, Феллориния геркулесовая, не представляют интереса для грибников, так как имеют непривлекательный вид и в большинстве своем являются несъедобными, — пояснили в облкомприроды. — Дубовики в это список не входят.

Напомним, что в России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. В ст. 8.35 КоАП РФ внесены изменения, которые касаются не только краснокнижных животных и растений, но также и «других организмов» (речь идет о грибах, — Прим. ред.). Граждане и юрлица караются штрафами от 2500 тысяч до миллиона рублей с конфискацией орудий добычи и самих объектов растительного мира.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Врач-токсиколог рассказал волгоградцам, как избежать смерти после тихой охоты