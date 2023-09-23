Врач-токсиколог рассказал волгоградцам, как избежать смерти после тихой охоты

В Волгоградской области погода благоволит массовому старту грибного сезона, который может спровоцировать всплеск тяжелых отравлений и даже смерти, сообщает V102.RU. Как отличить съедобный гриб от опасного двойника, какие места лучше обходить стороной и как распознать отравление - рассказал заведующий центром острых отравлений городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Сергей Ларионов.

Сезон «тихой охоты», как называют сбор грибов, стартует, как правило, в начале осени. Любители такого времяпровождения при первой возможности выбираются в лес, где следует быть осторожными, чтобы не совершить ошибку.

- Основной причиной отравлений остается ошибочное употребление в пищу ядовитых грибов. Даже опытным грибникам бывает сложно отличить съедобный гриб от опасного двойника. Так, например, сыроежки можно спутать с высокоядовитой бледной поганкой, а шампиньон с мухомором. Обознаться может каждый, но цена ошибки будет высокой, - поясняет врач-токсиколог.

Специалист объясняет, что проверить гриб на съедобность с помощью луковицы или чеснока нельзя – это миф. Ошибочно считать, что если луковица потемнеет, то гриб ядовит.

- Потемнение лука вызывает фермент тирозиназа, а вовсе не ядовитое вещество. Тирозиназа может и вовсе отсутствовать в ядовитых грибах. И наоборот - содержаться в съедобных. Нельзя распознать ядовитый гриб и по запаху. Только некоторые виды несъедобных грибов неприятно пахнут, остальные обладают ярким грибным ароматом, - рассказывает Ларионов.

Всем грибникам необходимо придерживаться главного правила: не охотиться вдоль автомобильных дорог, где грибы, даже съедобные, накапливают ядовитые вещества из выхлопных газов.

К процессу обработке грибов необходимо подходить ответственно, соблюдать сроки и правила хранения лесных даров. Чтобы избежать ботулизма, при консервации нужно строго придерживаться рецепта и правил безопасности.

Ботулизм, напомним, характеризуется тяжелым поражением нервной и сердечнососудистой систем, что может вызвать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.

Симптомы отравления грибами могут появиться как через полчаса, так и через несколько суток. Если появилась резкая головная боль, тошнота и рвота, колющие боли в животе и диарея, то незамедлительно нужно обратиться к врачу. Промедление в этом вопросе чревато трагедией. Обязательно сохраните остатки грибов и съеденного блюда – это поможет врачам подобрать эффективную тактику лечения.