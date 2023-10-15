Общество

Чиновникам в Волгоградской области приказали усилить информработу с населением

Общество 15.10.2023 12:36
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15.10.2023 12:36


В Волгоградской области усилят работу по информированию населения о противопожарной безопасности в быту. Соответствующий приказ, как сообщает V102.RU, опубликован областным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в целях недопущения гибели и травмирования людей на пожарах в осенне-зимний период с 1 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года.

Главам муниципальных образований будут направлены соответствующие памятки по соблюдению населением правил противопожарной безопасности. Подведомственные органы усилят работу по информированию людей путем выступлений в СМИ, раздачи листовок.

Комитетам, ответственным за работу социальных учреждений, рекомендовано до 13 ноября проверить и обеспечить надлежащую работу систем пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Главам городских округов, городских и сельских поселений дано указание по надлежащему содержанию проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, к колодцам пожарных гидрантов, водным источникам, которые используются для целей пожаротушения.

Также дано указание до 11 декабря организовать работу по недопущению пожаров в бесхозных строениях и других местах, где могут зимовать лица без определенного места жительства.

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