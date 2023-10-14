В Волгограде открылись новый ФОК и спортплощадка





В Ворошиловском районе Волгограда на территории, примыкающей к лицею №11, сегодня, 14 октября, состоялось открытие спортивного кластера – ФОК и спортплощадки. Как сообщили V102.RU в администрации города, многофункциональная спортивная площадка состоит из поля для мини-футбола с искусственным покрытием, кортов для игры в баскетбол и волейбол, легкоатлетического ядра с тремя беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину. Здесь же возведены воркаут-площадка и хоккейная коробка. Все зоны оборудованы специальным травмобезопасным покрытием. В Ворошиловском районе Волгограда на территории, примыкающей к лицею №11, сегодня, 14 октября, состоялось открытие спортивного кластера – ФОК и спортплощадки. Как сообщили V102.RU в администрации города, многофункциональная спортивная площадка состоит из поля для мини-футбола с искусственным покрытием, кортов для игры в баскетбол и волейбол, легкоатлетического ядра с тремя беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину. Здесь же возведены воркаут-площадка и хоккейная коробка. Все зоны оборудованы специальным травмобезопасным покрытием.





Сегодня на новом стадионе, где смогут заниматься не только ученики лицея №11, но и все желающие, состоялись показательные выступления и тренировки по легкой атлетике, волейболу, баскетболу и матч по мини-футболу. Сегодня на новом стадионе, где смогут заниматься не только ученики лицея №11, но и все желающие, состоялись показательные выступления и тренировки по легкой атлетике, волейболу, баскетболу и матч по мини-футболу.

В помещении ФОК уложен натуральный паркет и установлены профессиональные баскетбольные стойки, отвечающие всем международным стандартам, что позволит проводить соревнования на самом высоком уровне. В административно-бытовом блоке физкультурно-оздоровительного комплекса размещены душевые, раздевалки для воспитанников, тренерская и медицинский кабинет.Новый ФОК передан спортивной школе №12. В учреждении занимаются 600 юных спортсменов по направлениям тхэквондо, киокусинкай, но главным направлением является баскетбол. Из стен этой школы вышли известные спортсмены.