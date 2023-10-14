- Непринятие администрацией Волгограда надлежащих мер в указанной сфере не только является нарушением законодательства о безопасности дорожного движения, но и влечет повышение аварийности на дорогах, причинение имущественного ущерба автовладельцам, создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей Волгограда, - к такому выводу пришел суд.
Общество 14.10.2023 14:59
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14.10.2023 14:59
- Непринятие администрацией Волгограда надлежащих мер в указанной сфере не только является нарушением законодательства о безопасности дорожного движения, но и влечет повышение аварийности на дорогах, причинение имущественного ущерба автовладельцам, создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей Волгограда, - к такому выводу пришел суд.
Краснооткябрьский районный суд дал мэрии Волгограда полтора года на ремонт проблемных участков дорожной сети и обустройство наружного освещения. Как сообщили V102.RU в суде, административное заявление о признании бездействия незаконным было подано прокурором района в интересах неопределенного круга лиц.Суд установил, что часть улично-дорожной сети в районе имеет многочисленные дефекты и повреждения в виде выбоин, просадок, колей и иных повреждений.
- Непринятие администрацией Волгограда надлежащих мер в указанной сфере не только является нарушением законодательства о безопасности дорожного движения, но и влечет повышение аварийности на дорогах, причинение имущественного ущерба автовладельцам, создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей Волгограда, - к такому выводу пришел суд.
Суд обязал администрацию город устранить повреждения дорожного покрытия на следующих участках:
от ЖК «Апрель» по ул. 4-х Связистов до ул. Лермонтова, а также по ул. 1-ой Конной армии и ул. Правды; внутриквартального проезда у многоквартирного жилого дома, расположенного на ул. Тарифная, д. 29; дорожного покрытия от многоквартирного жилого дома №2 ул. Северный городок до многоквартирного жилого дома №50 по пр-ту Металлургов; дорожного покрытия у МОУ СШ № 32; внутриквартального проезда у многоквартирного жилого дома №1 по пр-ту Металлургов; участка автомобильной дороги по ул. Веселая; дорожного покрытия по ул. Химической в границах проспекта им. В.И. Ленина, д. 84 и проспекта им. В.И. Ленина, д. 86; проезда между зданиями ул. Вершинина, д. 1 «б» и ул. Вершинина, д. 1 «д».
Также администрация Волгограда должна обустроить тротуар по ул. Алехина и провести освещение на данной улице и на улице Хрустальная.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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