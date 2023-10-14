Аэропорт Волгограда и Палласовский район закроют для граждан Украины

В Волгоградской области с 16 октября начнет действовать временный запрет на въезд граждан Украины, прибывающих в РФ с территории третьих государств. Как сообщает V102.RU, соответствующее распоряжение опубликовал сайт правительства РФ. Запрет распространяется в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, за исключением многостороннего воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево) (Московская область) и многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Лудонка (Псковская область).
Исключение составили граждане Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Российскую Федерацию самостоятельно либо в сопровождении их законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан Российской Федерации.
МЧС России и Минтрансу России дано распоряжение обеспечить в случае необходимости временное размещение в предусмотренных настоящим распоряжением пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации граждан Украины, ожидающих прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля.
Напомним, в Волгоградской области пограничные пункты пропуска действуют в Палласовском районе на границе с Казахстаном и в аэропорту Волгограда.