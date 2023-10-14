Под Волгоградом «ВАЗ-2112» врезался в столб у заправки

Общество 14.10.2023 10:13
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14.10.2023 10:13
В Городищенском районе 28-летний мужчина госпитализирован после ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 13 октября, на 939 км федеральной трассы Р-22 «Каспий».
В 16-20 час. 28-летний водитель Nissan Qashqai, двигаясь по трассе, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112», который поворачивал направо. От удара автомобиль «ВАЗ» врезался в световую опору около АЗС. Однако водитель отечественного автомобиля не пострадал. А травмы получил водитель Nissan Qashqai.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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