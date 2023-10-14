По-деловому, с собакой и в поле: Андрей Бочаров отмечает день рождения

Сегодня, 14 октября, 54-й день рождения отмечает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Свои обязанности глава региона исполняет больше девяти лет. В сентябре 2014 года Андрей Бочаров вступил в должность губернатора, а в 2019 году был переизбран жителями на второй срок.





За это время Андрей Бочаров провел множество встреч и переговоров, по итогам которых менялась не только жизнь региона, но и сам Андрей Иванович.









Журналисты видели его разным: в самолете и вертолете, за рулем комбайна в поле и гоночного автомобиля на картинге, в деловом костюме и военной форме, с большой собакой и милым котиком в руках...





Мы собрали в одном видео самые яркие моменты, которые нашли в архиве информагентства.





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