Детский фонд объявил для юных волгоградцев конкурс про подвиги и героев





Волгоградское отделение Российского детского фонда объявило новый творческий конкурс «Подвигом славны мои земляки». Как рассказали V102.RU в организации, проект стартовал в год окончания 80-летия Сталинградской битвы и перед подготовкой к юбилею Великой Победы.

Волгоградское отделение Российского детского фонда объявило новый творческий конкурс «Подвигом славны мои земляки». Как рассказали V102.RU в организации, проект стартовал в год окончания 80-летия Сталинградской битвы и перед подготовкой к юбилею Великой Победы.

Напомним, Детский фонд проводит региональные конкурсы при грантовой поддержке администрации Волгоградской области. В прошлом году в проекте «За чистоту озер и рек всегда в ответе человек» приняли участие несколько тысяч детей. Обладателями призовых мест и лауреатами стали 276 человек. Напомним, Детский фонд проводит региональные конкурсы при грантовой поддержке администрации Волгоградской области. В прошлом году в проекте «За чистоту озер и рек всегда в ответе человек» приняли участие несколько тысяч детей. Обладателями призовых мест и лауреатами стали 276 человек.

Узнать об условиях конкурса можно в положении проекта и по телефонам 88442-23-90-42, 23-20-55 и 23-66-07.

Фото волгоградского отделения детского фонда VK.com

- Наш проект нацелен на поиск ответа на вопрос: «Что такое истинный патриотизм?». Мы хотим, чтобы дети на примере жизни своих земляков убедились в том, что любовь к Родине – это не слова, а поступки, — говорит председатель правления регионального отделения Детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. - Это чувство своей сопричастности к судьбе Отечества и готовность встать на его Защиту. Надеюсь, что, готовясь к конкурсу, ребята глубоко проникнутся судьбами Героев и через свои творческие работы поделятся ими с окружающими.Проект предусматривает четыре номинации - литературные работы (рассказ, сочинение, интервью и т.д.), стихи, рисунки и видеоролики. Конкурс будет реализовываться в три этапа. Первый этап, который уже стартовал в школах региона, продлится до конца 2023 года. Первые тройки победителей отберут в трех возрастных группах (1 – 4 классы, 5 – 7 классы, 8 – 11 классы). Далее последуют городской, районный этапы и областной, который завершится в апреле будущего года.Итоги конкурса разместят в конце мая на сайте регионального отделения Детского фонда, а победители получат почетные грамоты, подарки и денежные премии.