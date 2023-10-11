Волгоградские специалисты завершают программу восстановительных работ на текущий год в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, которая состоит из 67 объектов. Об этом, как сообщили V102.RU в обладмине, заявил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочего визита в ЛНР.





- Волгоградская область завершает работы 2023 года в Станично-Луганском районе, — подчеркнул глава региона, отметив, что осталось сдать всего 8 объектов: их введут в установленные сроки. — Ряд объектов мы определили дополнительно, в том числе отвечающий самым высоким стандартам центр социальной поддержки населения. Здесь все было разрушено. К новому году мы приведем здание в надлежащее состояние, обеспечим всей необходимой техникой.

По данным администрации региона, в программу 2023 года вошли 67 объектов в 30 населенных пунктах Станично-Луганского района. В основном это учреждения первичного звена, которые войдут в состав районной ЦРБ. Модульные ФАПы возводят в с. Красный Деркул, с. Таловое, с. Верхний Минченок, амбулатории — в с. Чугинка и в райцентре. Так, в Станице Луганской подрядная организация залила фундамент, возвела каркас, сделала кровлю, провела облицовку стен сэндвич-панелями, начала вставлять окна и прокладывать инженерные коммуникации.

Андрей Бочаров, осмотрев объект, заявил, что его сдадут к 1 декабря.





- До конца этого года все предложения администрации Станично-Луганского района по созданию сети ФАПов и амбулаторий будут выполнены: мы полностью закроем потребность, - добавил губернатор.

В 2022 году модульные ФАПы были установлены в поселениях Степное, Казачье и Благовещенка. Активными темпами продолжается модернизация головного учреждения — Станично-Луганской ЦРБ.

— Принято решение в 2024 году сделать в ЦРБ современную систему реанимации и детское отделение. Мы понимаем, что на такой большой район необходим центр, который будет заниматься диагностикой состояния здоровья населения. Поэтому в 2025 году мы планируем здесь организовать ЦАОП. Есть ещё ряд определенных направлений, где нам ещё необходимо оказать поддержку, - сообщил глава Волгоградской области.

В ходе рабочего визита Андрей Бочаров осмотрел и другие объекты, где работы близятся к завершению.





Программа работ на 2024 год почти сформирована. В частности, запланирована модернизация Дома культуры и центральной части пгт. Станица Луганская, включая дорожную сеть.

Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР в июне 2022 года. По настоящее время работы выполнены уже на 121 объекте: отремонтированы школы, детские сады, дороги и др., построены линии освещения, завершено дооснащение МФЦ, передана пожарная, коммунальная и другая техника, спецавтомобили различного назначения.

Фото: администрации Волгоградской области