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С надеждой и верой. Что происходит с реконструкцией линии СТ в Волгограде — фоторепортаж «Высоты 102»

Общество 11.10.2023 08:05
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11.10.2023 08:05


Волгоградцы уже порядком уставшие от поездок в переполненных троллейбусах и автобусах, с нетерпением ждут полноценного открытия линии скоростного трамвая. Сроки возобновления движения неоднократно переносились местными властями. Фотокорреспондент V102.RU Павел Мирошкин своими глазами увидел, что сейчас происходит на станциях реконструируемого участка и подведут ли в октябре финишную черту. 


— Монтажные работы, которые включают в себя, установку рельс, шпал и контактной сети выполнены на 100 процентов. В настоящий момент рабочие выравнивают пути с помощью щебеночного балласта. Продолжается оборудование остановочных павильонов. Алюминотермитная сварка будет производиться после пуска подвижного состава в период технологических «окон», — пояснили в администрации Волгограда в ответ на запрос ИА «Высота 102». 

В горадмине заявили, что пуск трамвайного движения будет организован в октябре, но точную дату назвать затруднились. 



Рабочие на остановке «Улица 39-й Гвардейской Дивизии» словно в подтверждение сообщений городской администрации вопреки ветру яростно работали лопатами, разравнивая щебень, который с видимым удовольствием рассыпал перед ними машинист экскаватора. Про остановочные павильоны здесь пока не слышали. 



У остановки напротив завода «Красный Октябрь» работали три единицы техники, включая экскаватор, а это значит, что щебень, не жалея объемов, сыпят и здесь. Все рельсы и шпалы оказались на своих законных местах.   



На остановке «Монолит» рабочие собирают каркасы будущих современных остановочных павильонов. Вокруг льют асфальт, идет сварка. Работают семь человек. Уже готов автомобильный переезд через пути. 



Остановку «Баррикады» по праву можно назвать образцовой. Уже готовые павильоны с работающими табло с тайно надеждой ждут первых пассажиров, как и новенький автомобильный переезд. Здесь подрядчик наводит последние штрихи. 



На остановке «14-я гимназия» красуются новенькие павильоны, правда, пока без стекол. Зато подключены табло для оповещения пассажиров. Пятеро рабочих разравнивают щебень и облагораживают территорию вокруг остановочного комплекса. 



Напомним, что с 8 сентября скоростной трамвай начал движение в усеченном варианте от станции «Ельшанка» до станции «ЦПКиО». На время реконструкции СТ заменили троллейбусы № 8а и № 10а. На линии выпустили дополнительный подвижной состав. Также начал действовать временный маршрут № 8к по Первой продольной. Продолжают развозить пассажиров утренние и вечерние автобусы, курсирующие по маршруту «Гостиница «Старт» — Ж/д вокзал». 



Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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