Модернизацию в преддверии отопительного сезона прошла насосная станция №1 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессии теплоснабжения», через насосную №1 подается теплоноситель в 273 многоквартирных дома, в которых проживает свыше 16 тысяч человек, а также в 12 лечебных учреждений, 8 учебных заведений и 8 детсадов. Горячей водой обеспечиваются 79 многоквартирных домов, 3 лечебных учреждения, 4 учебных учреждения и 8 детсадов.





Результаты модернизации этого важного коммунального объекта оценила сегодня, 10 октября, генеральный директор ООО «Объединенные коммунальные концессии» Ирина Змановская. Она осмотрела насосную №1 котельной кв.849 в Тракторозаводском районе, которую переоснастили в рамках инвестиционной программы предприятия.





В 2023 году здесь заменили 4 изношенных насосных агрегата на новое современное оборудование с повышенным КПД, что позволило повысить надежность теплоснабжения жителей Тракторозаводского района. Годом ранее специалисты заменили порядка 300 метров трубопровода до насосной станции, а в текущем году полностью заменили внутренние трубопроводы диаметром от 273 мм до 500 мм с запорной арматурой на самой станции.





Фото: ООО «Концессии теплоснабжения»