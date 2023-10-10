Волгоградцам в октябре предлагают зарплаты до 140 тысяч рублей

В октябре в Волгоградской области больше всего готовы платить водителям категории E. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование SuperJob, компания, которая занимается перевозкой грузов 20-тонными фурами по России, готова платить дальнобойщикам ежемесячно 110-140 тысяч рублей.

Работать придется на большегрузах марки МАН 2020 - 2023 гг. выпуска. Водителям гарантируют стабильную оплату труда, выплату суточных каждую неделю и ночевки на охраняемых стоянках.

Менеджеру по работе с корпоративными клиентами в Волгограде предлагают ежемесячно 112 тысяч рублей. Работодатель - крупный интегрированный провайдер цифровых услуг. Соискателю придется заниматься B2B продажами, делать холодные звонки, консультировать по тарифным планам и многое другое. Работодатель в свою очередь обещает ДМС, полностью официальную зарплату и возможности для карьерного роста.

На третьем месте высокооплачиваемых зарплатных предложений - вакансия менеджера по логистике в крупной транспортно-экспедиционной компании. Такому специалисту готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц.

Отечественный производитель оборудования для пищевой промышленности ищет в Волгограде сварщика - аргонщина на зарплату 75-80 тысяч рублей в месяц.

Востребованы в Волгограде и монтажники систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Инжиниринговая компания готова платить такому специалисту 70-80 тысяч рублей в месяц. Предусмотрены командировки по ЮФО и центральной части России. Работнику предлагают ежегодный медицинский осмотр, проезд и проживание за счет работодателя, командировочные и спецодежду.