Китайская индустрия развлечений Beston и волгоградский ЦПКиО договорились о сотрудничестве и совместных праздниках в городе на Волге. Об этом V102.RU сообщил директор волгоградского парка Андрей Еркин.





По его словам, в Волгограде зимой будут отмечать китайский Новый год, а на лето запланирован фестиваль китайской культуры.





- Китайский партнер окажет поддержку в тематическом оформлении парка, основными элементами станут дракон, красные фонари, наряды, фейерверк, а также национальная традиционная кухня на Новый год – пельмени, - сообщил Еркин.

По его словам, знакомство с культурами разных народов и государств вызывает особый интерес у посетителей парка.

Фото: Андрей Еркин / ЦПКиО