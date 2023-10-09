Общество

В ЦПКиО Волгограда готовят китайский Новый год с драконом, пиротехникой и пельменями

Общество 09.10.2023 21:35
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09.10.2023 21:35


Китайская индустрия развлечений Beston и волгоградский ЦПКиО договорились о сотрудничестве и совместных праздниках в городе на Волге. Об этом V102.RU сообщил директор волгоградского парка Андрей Еркин.


По его словам, в Волгограде зимой будут отмечать китайский Новый год, а на лето запланирован фестиваль китайской культуры.


-  Китайский партнер окажет поддержку в тематическом оформлении парка, основными элементами станут дракон, красные фонари, наряды, фейерверк, а также национальная традиционная кухня на Новый год – пельмени, - сообщил Еркин.

По его словам, знакомство с культурами разных народов и государств вызывает особый интерес у посетителей парка.

Фото: Андрей Еркин / ЦПКиО

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