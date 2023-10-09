Фонтанирующий унитаз и черная жижа в ванной превратили жизнь волгоградки в ад





Коммунальные беды почти неделю преследуют жительницу пятиэтажки в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила V102.RU измученная бесконечными потопами в квартире волгоградка, устранить проблему ее управляющая компания не может, а сантехник, который обслуживает дом, и вовсе исчез.

- Все началось еще на прошлой неделе, во вторник. Я вечером пришла с работы, а вся квартира затоплена стоками. Я живу на первом этаже в пятиэтажке на улице Поддубного, 22. Откуда текло - не знаю, не видела, но соседи, которых тоже затопило, рассказали, что все началось еще днем и они вызывали аварийку. К моему приходу уже все устранили и мне осталось только вызвать мастера, которая составила акт, - рассказала редакции пострадавшая жительница Елена.





Женщина потратила несколько дней, чтобы вычистить квартиру от последствий вонючего потопа, но все повторилось.

- В воскресенье во время дождя у меня начал фонтанировать туалет. Из трубы, которая подсоединена к унитазу, потекла вода. В управляющей компании, а нас обслуживает УК «Квартал», сказали, что это произошло из-за того, что затоплен канализационный колодец. Вроде все прочистили, но когда я попыталась смыть унитаз, у меня все пошло в ванную. Она вся черная. Воду снова перекрыли. Сегодня я попыталась дозвониться до УК - бесполезно. Мастер мне сказала, что не может дать заявку сантехнику, который обслуживает дом, так как он на телефонные звонки не отвечает, - сообщила Елена.





По словам Елены, ее жизнь превратилась в настоящий коммунальный ад, а к кому еще обращаться за помощью она не знает.

- Надеюсь, что после вашей публикации на мою ситуацию обратят внимание. У меня уже сил нет все это убирать. Имущество повреждено, а дверь в ванную уже вся перекривилась и разбухла, - говорит волгоградка.

Редакция «Высоты 102» несколько часов пыталась дозвониться до ООО «УК «Квартал» по указанному на сайте управляющей компании телефону, но после успокоительной музыкальной композиции женский голос сообщал, что все операторы заняты, но ваш звонок очень важен. Затем связь прерывалась.

Фото, видео: читателей «Высоты 102»