



Жители Волгоградской области улучшили свое материальное благополучие. Так утверждают аналитики в исследовании РИА Новости, передает V102.RU. Если в 2021 году итоговый рейтинг региона по данному показателю составлял 34,17 баллов, то в 2022 году – 35,69 баллов. По итогам данного исследования Волгоградскую область определили на 46-е место.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов. В частности, итоговый рейтинг ЯНАО составил в 2022 году 100 баллов. Замыкают список Ингушетия и Тыва. Так, в Ингушетии уровень материального благополучия жителей республики оценили лишь в 1 балл. Жители Волгоградской области улучшили свое материальное благополучие. Так утверждают аналитики в исследовании РИА Новости, передает V102.RU. Если в 2021 году итоговый рейтинг региона по данному показателю составлял 34,17 баллов, то в 2022 году – 35,69 баллов. По итогам данного исследования Волгоградскую область определили на 46-е место.Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов. В частности, итоговый рейтинг ЯНАО составил в 2022 году 100 баллов. Замыкают список Ингушетия и Тыва. Так, в Ингушетии уровень материального благополучия жителей республики оценили лишь в 1 балл.

Справка. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.