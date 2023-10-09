Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов. В частности, итоговый рейтинг ЯНАО составил в 2022 году 100 баллов. Замыкают список Ингушетия и Тыва. Так, в Ингушетии уровень материального благополучия жителей республики оценили лишь в 1 балл.
Общество 09.10.2023 10:13
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09.10.2023 10:13
Жители Волгоградской области улучшили свое материальное благополучие. Так утверждают аналитики в исследовании РИА Новости, передает V102.RU. Если в 2021 году итоговый рейтинг региона по данному показателю составлял 34,17 баллов, то в 2022 году – 35,69 баллов. По итогам данного исследования Волгоградскую область определили на 46-е место.
Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов. В частности, итоговый рейтинг ЯНАО составил в 2022 году 100 баллов. Замыкают список Ингушетия и Тыва. Так, в Ингушетии уровень материального благополучия жителей республики оценили лишь в 1 балл.
Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов. В частности, итоговый рейтинг ЯНАО составил в 2022 году 100 баллов. Замыкают список Ингушетия и Тыва. Так, в Ингушетии уровень материального благополучия жителей республики оценили лишь в 1 балл.
Справка. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах Российской Федерации отличается очень значительно, сделали вывод аналитики. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения.
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