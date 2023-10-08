В Волгоградской области ввели желтый уровень опасности

В Волгоградской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, ограничения будут действовать сутки.
— В Волгоградском регионе д оконца суток 8 октября вероятны сильные дожди с порывами штормового ветра, — рассказали информагентству федеральные синоптики. — По области вероятно усиление ветра до 20 м/с.
Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12.00 понедельника. Также синоптики предупреждают, что несмотря на осадки, по северной половине Волгоградской области, а также в отдельных центральных и юго-западных районах сохраняется 5 класс горимости леса.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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