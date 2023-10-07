В волгоградском небоскребе прошли соревнования «Высота 102»

Общество 07.10.2023 20:59
0
07.10.2023 20:59
Старший инструктор-пожарный СПСЧ Владислав Илюшин стал победителем соревнований по скоростному подъему «Высота 102». Он преодолел дистанцию в 102 метра или 810 ступеней за 4 минуты и 36 секунд. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, соревнования «Высота 102» проходили сегодня в бизнес-центре «Волгоград-Сити». Участники скоростного забега должны были в боевой экипировке весом свыше 20 килограммов добежать до 27 этажа здания.
- Самое сложное – это перебороть себя, чтобы не остановиться во время подъема. Ближе к 16-му этажу мысли такие посещали, но воля к победе все равно заставляет идти вперед. Я долго готовился, тренировался. Каждый год участвовал, занимал второе место и наконец-то занял – первое! Эмоции, конечно, зашкаливают! - признался победитель.
Церемония награждения соревнований по традиции прошла на вертолетной площадке, которая венчает волгоградский небоскреб. Призеры будут представлять Волгоградскую область на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» в Санкт-ПетербургеФото ГУ МЧС по Волгоградской области
Под Волгоградом из-за ветра отменили файер-шоу на воде07.10.2023 18:26
Общество 07.10.2023 18:26
«Крестов не видно»: жители Волгоградской области жалуются на состояние кладбищ07.10.2023 18:04
Общество 07.10.2023 18:04
Фонд «Белка и Стрелка» стерилизует 300 собак в Волгоградской области07.10.2023 12:56
Общество 07.10.2023 12:56
Курсанты из ДНР волгоградской академии МВД приняли присягу на Мамаевом кургане07.10.2023 12:33
Общество 07.10.2023 12:33
Волгоградские депутаты меняют устав07.10.2023 11:23
Общество 07.10.2023 11:23
Волгоградцы фантазируют о будущем острова Сарпинский07.10.2023 11:01
Общество 07.10.2023 11:01
Бастрыкин помог волгоградцам отремонтировать дорогу07.10.2023 09:50
Общество 07.10.2023 09:50
Волжанам назвали условие начала отопительного сезона07.10.2023 08:28
Общество 07.10.2023 08:28
Имена двух участников СВО увековечат в Волгограде06.10.2023 20:52
Общество 06.10.2023 20:52
В Волгограде наградили призеров спартакиады Союзного государства06.10.2023 20:00
Общество 06.10.2023 20:00
На Украине погиб 42-летний доброволец из Волгоградской области06.10.2023 19:47
Общество 06.10.2023 19:47
Главный криминалист МВД России Казьмин посетил Волгоград06.10.2023 19:17
Общество 06.10.2023 19:17
Сотрудники ФСБ под Волгоградом почтили память погибшего в Чечне Александра Кораблева06.10.2023 18:42
Общество 06.10.2023 18:42
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октября06.10.2023 17:08
Общество 06.10.2023 17:08
МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на Волгоград06.10.2023 17:04
Общество 06.10.2023 17:04