Общество

В волгоградском небоскребе прошли соревнования «Высота 102»

Общество 07.10.2023 20:59
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07.10.2023 20:59


Старший инструктор-пожарный СПСЧ Владислав Илюшин стал победителем соревнований по скоростному подъему «Высота 102». Он преодолел дистанцию в 102 метра или 810 ступеней  за 4 минуты и 36 секунд. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, соревнования «Высота 102» проходили сегодня в бизнес-центре «Волгоград-Сити». Участники скоростного забега должны были в боевой экипировке весом свыше 20 килограммов добежать до 27 этажа здания.

- Самое сложное – это перебороть себя, чтобы не остановиться во время подъема. Ближе к 16-му этажу мысли такие посещали, но воля к победе все равно заставляет идти вперед. Я долго готовился, тренировался. Каждый год участвовал, занимал второе место и наконец-то занял – первое! Эмоции, конечно, зашкаливают! - признался победитель.

Церемония награждения соревнований по традиции прошла на вертолетной площадке, которая венчает волгоградский небоскреб. Призеры будут представлять Волгоградскую область на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» в Санкт-Петербурге
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области


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