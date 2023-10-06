Имена двух участников СВО увековечат в Волгограде

Память двух участников СВО Сергея Горбунова и Ильи Шкурина увековечат в Волгограде. Как сообщили V102.RU в гордуме, профильный комитет одобрил установку на фасаде школы №110 Кировского района, где учились военнослужащие, мемориальных досок.

Сергей Горбунов окончил школу в 2004 году. После службы в армии работал токарем на волгоградских предприятиях. В сентябре 2022 года его призвали на военную службу в ВС РФ. В составе отделения мотострелкового взвода 20-й гвардейской мотострелковой дивизии служил в Херсонской области. Погиб Сергей Горбунов 24 октября 2022 года во время переправы через реку Днепр в Новой Каховке. Он прикрывал своих боевых товарищей. Награжден посмертно орденом Мужества.

Выпускник 2014 года Илья Шкурин после школы поступил в Волгоградский государственный технический университет. По окончании вуза он подписал контракт на военную службу и был зачислен в 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В феврале 2022-го подразделение Ильи Шкурина было направлено в Херсонскую область. 12 сентября, в ходе ведения глубокой разведки в тылу противника, расчет Ильи Шкурина попал под артиллерийский обстрел. Также награжден посмертно орденом Мужества.

С ходатайством об увековечении памяти военнослужащих обратилось окружное казачье общество и администрация Кировского района.

Фото: личный архив Ильи Шкурина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»