Общество

Число зараженных волгоградцев лихорадкой Западного Нила растет из-за теплой осени

Общество 04.10.2023 09:54
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04.10.2023 09:54


В Волгоградской области выросло количество заболевших лихорадкой Западного Нила, переносчиком которой являются комары, передает V102.RU. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, сезон распространения этого опасного заболевания продолжается в связи со сложившимися погодными условиями и теплой осенью.

В настоящее время зарегистрировано уже 17 случаев заболевания, тогда как в сентябре было 13 заболевших.

В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но могут развиться и серьезные неврологические нарушения (энцефалит (воспаление головного мозга), менингит(воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг)). Заболевание может привести и к летальному исходу.

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