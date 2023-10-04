В Волгоградской области выросло количество заболевших лихорадкой Западного Нила, переносчиком которой являются комары, передает V102.RU. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, сезон распространения этого опасного заболевания продолжается в связи со сложившимися погодными условиями и теплой осенью.

В настоящее время зарегистрировано уже 17 случаев заболевания, тогда как в сентябре было 13 заболевших.

В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но могут развиться и серьезные неврологические нарушения (энцефалит (воспаление головного мозга), менингит(воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг)). Заболевание может привести и к летальному исходу.