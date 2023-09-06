Общество

В Волгоградской области у 13 человек обнаружили лихорадку Западного Нила

Общество 06.09.2023 10:23
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06.09.2023 10:23


Уже 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.
Напомним, что о первом случае этого инфекционного заболевания, переносчиком которого являются комары, в регионе стало известно 1 августа. Остальные заболевшие были выявлены в течение месяца. 
В Волгоградской области эта болезнь является природно-очаговой. За последние 20 лет в регионе лихорадкой Западного Нила переболели свыше 1 тысячи человек. Более 50 случаев заболевания закончились летальным исходом.
Справка.
Лихорадка Западного Нила протекает у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях (1–5%) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).
Заражения человека происходит при укусе крововососущих комаров во время отдыха или работы на природе, на рыбалке или на дачных участках.
Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель. Основные симптомы заболевания - головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь. Как правило инфекция протекает в легкой форме, но есть и вероятность развития серьезных неврологических нарушений, а также летальных исходов.
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