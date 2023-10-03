В Волгограде возобновилось движение скоростного трамвая





В Волгограде после состоявшихся учений по гражданской обороне на станции «Комсомольской» возобновили движение скоростных трамваев. Напомним, что в связи с мероприятиями вагоны простаивали с самого утра.

По информации мэрии Волгограда, движение на линии СТ возобновилось в 12.05. Накануне в администрации заявляли, что вагоны отправятся по маршруту «Ельшанка» – «ЦПКиО» лишь в 13.00.

Ранее корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали о мероприятиях, проходивших в волгоградской подземке утром 3 октября. В сопровождении заместителей и глав районов Волгоградской области Андрей Бочаров проверил готовность сил и средств к ЧС, подчеркнув, что безопасность жителей зависит прежде всего от действий ответственных за это руководителей.