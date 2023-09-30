День воссоединения новых регионов с РФ в Волгограде отметили флешмобом у Ангела-хранителя

Сегодня, 30 сентября, в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией в Волгограде прошла праздничная акция «Ангел хранит нас, Россию и Донбасс».

Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, в сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе у памятника Ангелу-хранителю собрались студенты и школьники, участники СВО, представители органов власти и общественники.





- Кульминацией акции стал флешмоб «За Россию, за Донбасс», в ходе которого пришедшие одновременно подняли в небо десятки флагов Российской Федерации, - сообщили в мэрии.

Напомним, День воссоединения новых регионов с Россией отмечается в этом году впервые. Новая памятная дата установлена недавно отдельным указом президента РФ. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года.

Скриншот с видео администрации Волгограда