Банду лжеремонтников пластиковых окон осудили в Волгограде





Пятеро мошенников выслушали приговоры в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. Как сообщили V102.RU в районном суде, подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств у пенсионеров путем обмана.

Установлено, что под предлогом профилактического осмотра пластиковых окон они имитировали поломку конструкций, а потом оказывали мнимые «услуги» по их ремонту. В деле указано 10 таких эпизодов.

В зависимости от роли каждого лжеремонтники получили различные сроки. Так, двое фигурантов уголовного дела, которым вменялось по 10 эпизодов мошенничества приговорены к 6,5 и 4,5 годам колонии общего режима.

Остальные участники преступной группы за совершение двух, пяти и семи эпизодов мошенничества приговорены к 2,5, 3,5 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»