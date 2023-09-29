В Волжском к школе № 14 прибыли пожарные и полиция: видео

В Волжском Волгоградской области очевидцы сообщили о прибытии пожарных и полицейских машин к зданию школы № 14 по улице Космонавтов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, детей выгоняют на улицу.





— Никакого минирования нет, проходят учения. Всех детей распустили по домам, — кратко пояснили в администрации школы.

Напомним, собственный источник «Высоты 102» в оперативных службах региона ранее сообщил, что по всей России, в том числе в Волгоградской области на 3 октября запланированы штабные тренировки по гражданской обороне. Не исключено, что сегодняшние мероприятия в волжской школе являются частью подготовки.

Видео: «Жесть Волжский» / t.me

Читайте также:

Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в России 3 октября