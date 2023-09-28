Общество

На юге Волгограда снесли два аварийных дома

Общество 28.09.2023 10:02
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28.09.2023 10:02


В Кировском районе Волгограда снесли два аварийных дома - №25 по ул. Воронкова и №65 на тер. пос. Саши Чекалина. Об этом  сообщили V102.RU в мэрии. Ранее из этих домов были переселены порядка 50 человек, которые уже получили новое жилье или получили компенсации.
В Волгограде за последние несколько лет были снесены дома №12 по ул. Леонова, №83 по ул. им.  Воронова, №11 по ул. Удмуртской, №19 по ул. им. Бахтурова, №4 на территории  пос. Северный городок, №43 по ул. им Германа Титова, №2 по ул. Мичурин сад, №24 по ул. Бурейской и др. Также в настоящее время ведутся мероприятия необходимые для определения подрядчиков, которые снесут дома №104 по ул. Мачтозаводской и №23 по ул. Палласовской.
При этом, как ранее сообщало V102.RU, в Волгограде произошли уже несколько пожаров в заброшенных аварийных домах. Горят и ветхие духэтажки, где живут люди.
Фото из архива V102.RU

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