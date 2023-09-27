Общество

На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домики

Общество 27.09.2023 17:57
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27.09.2023 17:57


В Волгограде на остановочном пункте Заканальная и станции Волгоград-2 для удобства пассажиров городской электрички установлены закрытые остановочные павильоны, или так называемые  погодные модули. Об этом сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге. 
Они представляют собой сборные конструкции и имеют панорамное и боковое остекление, которое выполнено с применением многослойного стекла. Облицовочные панели изготовлены из полимерных материалов, устойчивых к различным воздействиям окружающей среды.
В таких «домиках» будет светло и в темное время суток благодаря влагозащищённым светодиодным светильникам, которые оснащены автоматическими датчиками. В остановочных павильонах можно и посидеть в ожидании электрички на удобных скамейках. 
Фото сайта Приволжской железной дороги

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