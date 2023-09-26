В Волгограде пресекут условный теракт на транспорте

В Волгограде сегодня, 26 сентября, пройдут антитеррористические учения. Как сообщает V102.RU, спецслужбы отработают действия в условиях условной угрозы теракта на объектах транспортной инфраструктуры.

— Просьба к жителям региона с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам, — пояснили информагентству в Оперативном штабе Волгоградской области. —Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно.

Уточняется, что тактико-специальное учение носит плановый характер. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали об учениях военнослужащих ЮВО по ликвидации последствий техногенной аварии.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»