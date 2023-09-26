Общество

Бочарова заметили в больнице на юге Волгограда

Общество 26.09.2023 11:05
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26.09.2023 11:05


В больнице № 15 Красноармейского района Волгограда появилась площадка для бортов санавиации, на которой заметили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как сообщает V102.RU, одна из опорных больниц области теперь сможет принимать тяжелых пациентов даже из других регионов. 

— Хороший темп работы. Я вижу изменения, которые здесь происходят, — дал оценку Бочаров, лично осмотрев появившуюся площадку.

В свою очередь главврач медучреждения Анатолий Калмыков отметил, что новый объект поможет спасти немало жизней, особенно пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

— В том числе сюда могут доставлять нуждающихся в высокотехнологичной экстренной помощи не только из Кировского, Красноармейского, частично Советского районов Волгограда, Суровикинского, Калачевского, Чернышковского, Октябрьского, Котельниковского и Светлоярского районов области, но также из Калмыкии и Астраханской области, — отметил Калмыков. 

К слову, специализированная площадка для посадки санвертолета «Ансат» появилась в этом году благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас на нее готовят аэронавигационный паспорт.

Напомним, Волгоградский регион одним из первых область в стране получил средства на возрождение санитарной авиации. В каждом районе оборудованы посадочные площадки, а специализированные действуют на территории больницы № 25, кардиоцентра, волжской больницы имени Фишера, в Камышине и Урюпинске. Новой площадкой обзаведется и областная больница № 1, которую уже начали строить. В планах — появление подобной площадки в Михайловке у нового инфекционного  стационара. За шесть лет «крылатая скорая» спасла более полутора тысяч пациентов. 

Справка 

ГУЗ «Клиническая больница СМП № 15» обслуживает жителей Красноармейского, Кировского, частично Советского районов Волгограда, а также население Суровикинского, Калачевского, Чернышковского, Октябрьского, Котельниковского и Светлоярского районов Волгоградской области (всего прикрепленных к больнице — 239 626 человек). Помимо этого, работают два удаленных терапевтических участка в Красноармейском районе — в рабочем поселке Южном (удаленность 28 километров, обслуживается 2002 человека) и поселке Соляном (удаленность 23 километра, обслуживается 1729 человек).

Учреждение открыто в 1976 году как поликлиника медсанчасти завода «Каустик». Через два года запущен многопрофильный стационар. Сегодня больница № 15 включает в себя 4-этажное здание поликлиники, 2-этажный детский корпус, 7-этажный главный корпус стационара и административный 2-этажный корпус. 

В 2019 году учреждение стало одной из 4 опорных больниц региона по оказанию экстренной медпомощи. Через год открылся Центр амбулаторной онкопомощи, охватившей пациентов из Красноармейского района  Волгограда, Светлоярского, Октябрьского и  Котельниковского районов области (численность жителей — 249 415 человек). Ведется амбулаторный прием пациентов, в две смены работают 10 онкологических коек дневного стационара. В 2020-2022 годах в больнице организовали стационарную медпомощь пациентам с вероятными или подтвержденными случаями COVID-19.

В медучреждении с 2014 года на регулярной основе проводятся ремонтные работы и модернизация. В мае 2023 года стартовала реализация двухгодичного контракта по капремонту 7-этажного здания стационара общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Комплексный ремонт больницы и ее дооснащение по третьему, самому высокому уровню, планируется завершить в 2024 году. По поручению Андрея Бочарова в больнице № 15 ведется строительство подстанции, которую планируют сдать до 1 декабря 2024 года. 

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