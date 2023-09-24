Волжанка сделала карьеру благодаря СК РФ





Следователи защитили трудовые права жительницы Волжского, обратившейся за помощью в СК РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информационный центр федерального ведомства, Диана с 2019 года трудилась администратором кафе. За три с половиной года она ни разу не была в отпуске. Но, когда она решила сменить место работы, работодатель отказался выплачивать ей компенсацию за неиспользованный отпуск. Волжанка, надеясь на помощь, отправила в аккаунт bнформационного центра ведомства в VK сообщение, в котором рассказала о своей ситуации. Обращение Дианы поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следователи защитили трудовые права жительницы Волжского, обратившейся за помощью в СК РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информационный центр федерального ведомства, Диана с 2019 года трудилась администратором кафе. За три с половиной года она ни разу не была в отпуске. Но, когда она решила сменить место работы, работодатель отказался выплачивать ей компенсацию за неиспользованный отпуск. Волжанка, надеясь на помощь, отправила в аккаунт bнформационного центра ведомства в VK сообщение, в котором рассказала о своей ситуации. Обращение Дианы поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Уже на следующее утро после подачи обращения девушка была на личном приеме у руководства следственного отдела по городу Волжский СУ СК России по Волгоградской области. В тот же день следователи организовали процессуальную проверку. А еще через день денежные средства, полагавшиеся Дарье при увольнении за неиспользованный отпуск, были выплачены ей в полном объеме.Удачно все сложилось у девушки и на поприще поиска новой работы. Ей удалось устроиться в один из ресторанов города, но уже на вышестоящую должность управляющей заведения.