Общество

Волжанка сделала карьеру благодаря СК РФ

Общество 24.09.2023 21:27
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24.09.2023 21:27


Следователи защитили трудовые права жительницы Волжского, обратившейся за помощью в СК РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информационный центр федерального ведомства, Диана с 2019 года трудилась администратором кафе. За три с половиной года она ни разу не была в отпуске. Но, когда она решила сменить место работы, работодатель отказался выплачивать ей компенсацию за неиспользованный отпуск. Волжанка, надеясь на помощь, отправила  в аккаунт bнформационного центра ведомства в VK сообщение, в котором  рассказала о своей ситуации. Обращение Дианы поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр  Бастрыкин.
Уже на следующее утро после подачи обращения девушка была на личном приеме у руководства следственного отдела по городу Волжский СУ СК России по Волгоградской области. В тот же день следователи организовали процессуальную проверку. А еще через день денежные средства, полагавшиеся Дарье при увольнении за неиспользованный отпуск, были выплачены ей в полном объеме.
Удачно все сложилось у девушки и на поприще поиска новой работы. Ей удалось устроиться в один из ресторанов города, но уже на вышестоящую должность управляющей заведения.


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