Плов на 500 человек приготовили в ЦПКиО Волгограда

Сегодня, 23 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда под открытым небом приготовили плов на 500 человек. Как сообщил V102.RU директор парка Андрей Еркин, все желающие могли совершенно бесплатно угоститься этим блюдом. Готовили его в огромном казане объемом 200 литров.





Плов приготовили в рамках празднования в парке 100-летия Расула Гамзатова – Героя Социалистического Труда, народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР, кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина.

Помимо угощения для посетителей ЦПКиО был подготовлен праздничный концерт. Партнером праздника стала общественная организация «Дом Дружбы».

Фото: Андрей Еркин / ЦПКиО