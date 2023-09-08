Семь вагонов скоростного трамвая вышли на линию в Волгограде

В Волгограде вечером 8 сентября запустили движение скоростных трамваев по сокращенному маршруту. Как сообщает V102.RU, скоростной трамвай курсирует в границах от ЦПКиО до Ельшанки.
После запуска разворот скоростные трамваи будут осуществлять через депо в Краснооктябрьском районе. На линию вышли семь вагонов. Сегодня несколько часов трамваи работали в тестовом режиме.
Ранее в мэрии Волгограда сообщали, что после запуска последние рейсы 8 сентября будут выполнены около 23.00. 9 сентября последние рейсы со станции «Комсомольская» скоростной трамвай совершит в сторону станции «Ельшанка» в 23.35, в сторону «ЦПКиО» – в 23.15.
10 сентября СТ продолжит работу в режиме выходного дня.
Видео администрации Волгограда