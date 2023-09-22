В Волгограде влюбленную пару избили и ограбили посреди улицы





Оперативники ГУ МВД России по горячим следам задержали в Волгограде двоих мужчин, которые накануне посреди улицы напали на молодых парня и девушку. Злоумышленники избили, а затем ограбили потерпевших.

– По словам заявителей, у одного из жилых домов по ул. Быстрова к ним подбежали двое неизвестных и стали наносить удары, после чего отобрали часы и ювелирные украшения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – По подозрению в совершении разбоя были задержаны мужчины в возрасте 26-ти и 32 лет.

Как уточняют полицейские, нападавшие нигде не работают. С их слов, похищенное они планировали сдать в скупку, а деньги потратить.

– Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Законодательством предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, – сообщают в главке полиции.