Общество

Семьям погибших на СВО волгоградцев передали 11 орденов Мужества

Общество 21.09.2023 18:14
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21.09.2023 18:14


Сегодня, 21 сентября, родственникам 11 военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, вручили в Волгограде государственные награды, передает V102.RU.

Как сообщили в музее-панораме «Сталинградская битва», церемония прошла в Триумфальном зале музея, куда пригласили семьи бойцов, погибших при исполнении воинского долга.

Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно награждены: 

- прапорщик Калаченко Владимир Владимирович;

- прапорщик Мельников Василий Иванович;

- младший сержант Логинов Сергей Александрович;

- младший сержант Кожанов Иван Вячеславович;

- рядовой Сераштанов Владимир Игоревич;

- рядовой Буцких Андрей Владимирович;

- рядовой Ястребов Михаил Валентинович;

- рядовой Мукатаев Есбулат Уралбаевич;

- рядовой Ярда Павел Александрович;

- рядовой Илларионов Александр Сергеевич;

- рядовой Угольков Виктор Владимирович.


Награды родственникам передали военный комиссар Волгоградской области и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Фото: музея-панорамы «Сталинградская битва»

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