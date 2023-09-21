Семьям погибших на СВО волгоградцев передали 11 орденов Мужества

Сегодня, 21 сентября, родственникам 11 военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, вручили в Волгограде государственные награды, передает V102.RU.
Как сообщили в музее-панораме «Сталинградская битва», церемония прошла в Триумфальном зале музея, куда пригласили семьи бойцов, погибших при исполнении воинского долга.
Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества посмертно награждены:
- прапорщик Калаченко Владимир Владимирович;
- прапорщик Мельников Василий Иванович;
- младший сержант Логинов Сергей Александрович;
- младший сержант Кожанов Иван Вячеславович;
- рядовой Сераштанов Владимир Игоревич;
- рядовой Буцких Андрей Владимирович;
- рядовой Ястребов Михаил Валентинович;
- рядовой Мукатаев Есбулат Уралбаевич;
- рядовой Ярда Павел Александрович;
- рядовой Илларионов Александр Сергеевич;
- рядовой Угольков Виктор Владимирович.
Награды родственникам передали военный комиссар Волгоградской области и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
Фото: музея-панорамы «Сталинградская битва»