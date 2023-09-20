Общество

В процесс по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде вмешался форс-мажор

Общество 20.09.2023 09:10
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20.09.2023 09:10


Как стало известно V102.RU, в Волгоградском областном суде очередное заседание по уголовному делу в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда неожиданно перенесли на следующую неделю.  

– Вмешался форс-мажор. Заседание перенесли на неделю из-за болезни судьи. Предварительная дата – вторник, 26 сентября, – сообщил ИА «Высота 102» собственный источник. 

На одном из последних судебных заседаний полицейский конвой запретил снимать фигурантов уголовного дела. Действия сотрудников попали на видео, опубликованное   изданием «НовостиВолгограда.ру». Уточняется, что перед началом процесса конвой попытался запретить съемку журналистам, под раздачу попали и адвокаты обвиняемых. 

Напомним, по версии следствия, молодые люди в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе. Далее обвиняемые связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от телефона. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды. 

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