Общество

Медсестра под Волгоградом «проспонсировала» преступников на 3,3 млн рублей

Общество 19.09.2023 14:09
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19.09.2023 14:09


Жители Волгоградской области продолжают вестись на уловки телефонных аферистов и переводить им баснословные для многих волгоградцев суммы. По информации правоохранительных органов, жертвы мошенников расстаются не только с личными сбережениями, но и берут крупные кредиты в банках. При этом случается, что общение волгоградцев с преступниками затягивается на несколько дней, а иногда и на месяцы. 

Так, к примеру, медицинская сестра, проживающая в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, за пять дней с 7 по 12 сентября перевела злоумышленникам через банкоматы сумму в размере 3 360 826 рублей. Женщина, с ее слов, поверила неизвестному, который представился ей по телефону сотрудником Центробанка и сообщил о необходимости срочной отмены незаконного оформления кредита и перевода сбережений на безопасный счет. Часть солидной суммы жертва аферистов взяла в кредит. 

Аналогичным образом суммы в размере 1 699 000 рублей лишилась 66-летняя пенсионерка из Волгограда. В «рабстве» у телефонных мошенников женщина провела восемь дней – с 28 августа по 4 сентября. При этом, по данным правоохранительных органов, сбережения и взятые в кредит деньги  волгоградка переводила в салонах связи одного и того же сотового оператора. 

Интересно, что уловкам мошенников продолжают верить не только пожилые люди, но и вполне успешные молодые. Так, под предлогом сохранения сбережений и перевода их на «безопасный» счет сумму в размере 1 783 800 рублей перечислил неизвестным генеральный директор коммерческой организации в Волгограде. 31-летний мужчина также поверил звонившему ему «сотруднику Центробанка». 

По информации правоохранительных органов, за прошедшую неделю мошенники чаще всего предлагали жителям Волгоградской области обезопасить свои деньги. Однако были и исключения. Так, на предложение аферистов сыграть на финансовой бирже согласился 41-летний не работающий житель Старополтавского района. Мужчина с начала августа по 7 сентября совершил 10 переводов «брокеру» на общую сумму 1 844 040 рублей. Часть этих денег потерпевший достал из собственной заначки, а часть, как и другие волгоградцы, взял в кредит. 

Сотрудники правоохранительных органов советуют жителям Волгоградской области не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Это единственный и самый верный способ сохранить свои деньги и не влезть в непосильную кабалу. Напомним, что нередко звонящие пугают волгоградцев якобы совершенными их родственниками ДТП. В таких случаях нужно прервать общение и перезвонить своим членам семьи. 

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