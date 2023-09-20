Траты на отпуск в этом году выросли у 39% жителей ЮФО





61% жителей Южного федерального округа провели летний отпуск-2023 дома или на даче. 39% увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, причем в каждой пятой семье траты на человека превысили более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

42% опрошенных отдыхали этим летом дома. Еще 29% побывали на курортах Краснодарского края. 19% провели отпуск на даче, 16% съездили в отпуск к друзьям и родственникам. 8% отправились на Кавказ. 5% провели отпуск в другом российском городе (Москва, Санкт-Петербург, Калининград). 4% предпочли отправиться в Крым. Турции отдали предпочтение 2%, а Байкалу – 1%.

У 17% летний отпуск оказался лучше ожиданий. Для 18% отпуск получился хуже, чем они ожидали. У 48% отдых этим летом соответствовал их ожиданиям, 18% опрошенных работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

24% потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 19% расходы составили 15-30 тысяч рублей на человека, еще 15% потратили от 30 до 50 тысяч. 10% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 7% потратили 100-200 тысяч на человека, 1%- 200-300 тысяч, а 2% свыше 500 тысяч рублей. 2% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

19% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 6% незначительно, у 13% значительно). 39% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (17% незначительно, 22% значительно). Еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

— Развитие туристической инфраструктуры в России способствует росту спроса на отдых в нашей стране, — заявила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. – Мы видим рост транзакций по картам на самых популярных курортах. Развивается как инфраструктура для проживания, так и ресторанная отрасль. Незаменимым инструментом для комфортного отдыха становятся смартфоны на базе Android с приложением Pay и платежные стикеры, чтобы не носить карту с собой. Это дает рост развитию технологий для оплаты и позволит рынку POS-платежей в России в этом году показать новый рекорд оборотов — до 50 трлн рублей.

— Доля покупок по картам в категории «Путешествия и отдых» выросла по сравнению с прошлым годом. Мы связываем это с увеличением расходов на отпуск в целом и с улучшением предложений по картам, таким, например, как повышенный кешбэк за оплату отелей и апартаментов по карте. В дистанционных каналах обслуживания туристические путевки дали наибольший прирост: общий объем и количество платежей за них в летние месяцы выросли почти в 3 раза, на треть увеличился средний чек. — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».