Урожай лука украли с поля в Волгоградской области





Сотрудники Росгвардии в Волгоградской области задержали двоих подозреваемых в краже около 100 кг репчатого лука с поля. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в хищении урожая с поля в Среднеахтубинском районе подозреваются двое местных жителей 51 и 43 лет. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В ходе патрулирования территории росгвардейцы задержали еще нескольких злоумышленников. Так, в Ворошиловском районе Волгограда 63-летняя женщина попалась на краже кроссовок из спортивного магазина стоимостью 6 тысяч рублей.

А в Камышине наряд вневедомственной охраны задержал 48-летнего подозреваемого в хищении аккумулятора из иномарки предпринимателя.

Фото из архива ИА «Высота 102»



