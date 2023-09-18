Происшествия

Урожай лука украли с поля в Волгоградской области

Происшествия 18.09.2023 20:03
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18.09.2023 20:03


Сотрудники Росгвардии в Волгоградской области задержали двоих подозреваемых в краже около 100 кг репчатого лука с поля. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в хищении урожая с поля в Среднеахтубинском районе подозреваются двое местных жителей 51 и 43 лет. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
В ходе патрулирования территории росгвардейцы задержали еще нескольких злоумышленников. Так, в Ворошиловском районе Волгограда 63-летняя женщина попалась на краже кроссовок из спортивного магазина стоимостью 6 тысяч рублей. 
А в Камышине наряд вневедомственной охраны задержал 48-летнего подозреваемого в хищении аккумулятора из иномарки предпринимателя.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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