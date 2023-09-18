Волгоградских школьников к юбилею ЦИК ждут выборы в сказочной стране









Школьникам 1-4 классов в Волгоградской области, как и в других регионах, предстоит 25 сентября текущего года выбрать президента сказочной страны. Как сообщает V102.RU, об этом говорится в материалах урока «Разговоры о важном», размещенных на сайте Минпросвещения РФ.

В течение 30 минут школьникам начальных классов объяснят значение выборов, раскроют особенности избирательной системы страны, расскажут о правах и обязанностях гражданина в современном обществе. Урок пройдет в форме познавательной беседы, а чтобы материал лучше усваивался будут использованы текстовая информация, иллюстрации и видеофрагменты.













Школьникам покажут запись видеовыступления главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. А для наглядности на уроке проведут игру под названием «Выборы в сказочной стране». В качестве кандидатов в президенты предлагаются такие персонажи, как Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни-Пух. Каждый сказочный кандидат что-то предлагает или обещает, чтобы привлечь своего избирателя.













Детям предстоит выбрать наиболее симпатичного им персонажа, поставив отметку в специально подготовленных для этой игры бюллетенях. А потом объяснить, почему они проголосовали за того или иного кандидата.

Фото: архив ИА «Высота 102» / Минпросвещения РФ



