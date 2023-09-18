Под Волгоградом чиновника оштрафовали за молчание

Заместитель главы Новорогачинского городского поселения Городищенского района оштрафован за нарушение порядка обращений граждан. Как сообщили V102.RU в прокуратуры Волгоградской области, 28 апреля 2023 года в администрацию обратилась жительница по вопросу захламления мусором территории, входящей в городское поселение, а также в связи с мешающими жителям искусственными ограждениями.



Однако ответ на свое обращение женщина в положенный по закону 30-дневный срок не получила. Ей ответили лишь спустя два месяца, да и то только после начала прокурорской проверки.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 28 Городищенского судебного района Волгоградской области заместитель главы Новорогачинского городского поселения признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры обращение женщины, наконец, рассмотрели по существу.

