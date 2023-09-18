Общество 18.09.2023 13:44
0
18.09.2023 13:44
В Волгоградской области сегодня, 18 сентября, отменен особый противопожарный режим. Как сообщало ранее V102.RU, соответствующее постановление подписано в администрации региона. Окончание действия режима связано с понижением температуры и осадками, которые прошли в области, пояснили в ГУ МЧС.Напомним, в регионе особый противопожарный режим был установлен 5 июля в связи с наступившей жарой и опасностью пожаров. В этот период действовали ужесточенные правила соблюдения пожарной безопасности и увеличены штрафы для нарушителей.
Под Волгоградом чиновника оштрафовали за молчание18.09.2023 15:49
Общество 18.09.2023 15:49
Депутаты Волгоградской области сменят зал заседаний18.09.2023 14:41
Общество 18.09.2023 14:41
Волгоградец отсудил за навязанный «доп» при покупке китайского кроссовера 218 тыс рублей18.09.2023 13:50
Общество 18.09.2023 13:50
В Волгограде «оживили» пробежавший 500 тысяч километров троллейбус18.09.2023 13:09
Общество 18.09.2023 13:09
Котово выделили 632 миллиона рублей для ремонта изношенного водовода18.09.2023 11:21
Общество 18.09.2023 11:21
В Котельниково заработал детский футбольный клуб для дошкольников18.09.2023 10:28
Общество 18.09.2023 10:28
Депутат Госдумы сообщил о гибели полковника ВДВ Андрея Кондрашкина18.09.2023 09:08
Общество 18.09.2023 09:08
Необычный пациент. Чудом выжившего подростка с 23 переломами ставят на ноги в Волгограде17.09.2023 21:00
Общество 17.09.2023 21:00
На 47-м году ушла из жизни преподаватель ВолгГМУ Ирина Шестакова17.09.2023 19:36
Общество 17.09.2023 19:36
«На лице могут остаться рубцы»: врач рассказала о рисках самолечения угревой сыпи17.09.2023 18:22
Общество 17.09.2023 18:22
В Волгограде судья подала в отставку после предупреждения от коллег17.09.2023 17:40
Общество 17.09.2023 17:40
«Здесь вся Россия»: лидер «Ночных волков» Хирург представил фильм о Волгограде17.09.2023 16:27
Общество 17.09.2023 16:27
Волгоградец снял на видео жуткую давку в автобусе № 55 и вспомнил Москву17.09.2023 15:49
Общество 17.09.2023 15:49
Работяг и пенсионеров из Волгограда лжесотрудники ЦБ «облегчили» на 8,5 млн рублей17.09.2023 14:39
Общество 17.09.2023 14:39
Врачи рассказали о состоянии покусанного псом мальчика под Волгоградом17.09.2023 13:32
Общество 17.09.2023 13:32