Общество

Волгоградец снял на видео жуткую давку в автобусе № 55 и вспомнил Москву

Общество 17.09.2023 15:49
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17.09.2023 15:49


В редакцию V102.RU обратился один из жителей Волгограда. Горожанин возмущен анархией в среде водителей автобусов, следующих по маршруту № 55. Со слов волгоградца, из-за несоблюдения графика движения пассажиры в салон набиваются, словно селедки в бочку, а уехать может тот, кто резче работает локтями. В подтверждение своих слов мужчина прислал видео одной из таких поездок, которую он снял 15 сентября в 17.48 в Кировском районе. 

— Такая ситуация с пятьдесят пятым автобусом происходит регулярно. Раньше у нас ходил 95-й, но потом его убрали и постепенно все становилось только хуже. Автобусы не самые новые, как мы видим, они ломаются без конца. Я пенсионер, но мне приходится работать, езжу далеко, для меня интервалы в 15-20 минут настоящая проблема. Но бывает и дольше. У меня пересадка на Краснознаменской, там на табло я видел и 25, и 30 минут. Сажусь в районе «Библиотечной», сразу заходит 10 человек, через 3-4 остановки автобус уже битком. На «Санаторной» люди еле влезают в салон. В час пик вроде бы ничего удивительного, но мне есть с чем сравнить. Я бывал в Москве, там интервал движения автобусов жестко выдерживается — не более пяти минут. Конечно, столица есть столица, но пора бы и в Волгограде наладить работу транспорта. Сколько можно экспериментировать? — задается вопросом житель Кировского района, представившийся Борисом. 

По словам горожанина, иногда он наблюдает резко противоположную картину. 

— Бывает и наоборот. Мы все ждем автобуса на остановке, их подъезжает несколько штук, а потом один из них резко разворачивается и едет в другую сторону.  Люди нервничают, злятся и снова набиваются в оставшийся автобус, — рассказывает волгоградец. — Вроде запустили троллейбус на автономном ходу, а до Кировского и Красноармейского ничего не идет. Все ходит в основном от Тулака в сторону центра. У нас на улице Тополевой находится троллейбусное депо, которое закрыли несколько лет назад, благодаря тому что, якобы запустил автобусы. А с транспортом все равно беда. Теперь линия простаивает, ржавеет, троллейбусы постепенно разрушаются. Такое впечатление, что все приходит в упадок, пока где-то что-то развивается, Ощущение, что власти махнули рукой на южные районы и просто забыли про нас.  

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о жалобах горожан на переполненные салоны троллейбуса № 10А в утренние часы пик. Сотрудники департамента городского хозяйства мэрии Волгограда пообещали, что в ближайшее время изучат пассажиропоток на заявленном маршруте. 

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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